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Тульский рецидивист осужден на 14 лет за смертельное избиение 25-летней девушки

Тульский рецидивист осужден на 14 лет за смертельное избиение 25-летней девушки

Трагедия произошла в ночь на 3 января прошлого года в селе Маслово. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Ленинский районный суд вынес приговор 26-летнему туляку. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что неоднократно судимый житель села Маслово в ночь на 3 января 2019 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за длительных личных неприязненных отношений избил свою 25-летнюю сожительницу. Девушка скончалась на месте происшествия.

Коллегия присяжных заседателей признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:28 0
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Место
ТулаМаслово

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