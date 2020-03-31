Туляка будут судить за браконьерство с прибором ночного видения

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Жителя Тулы обвиняют в незаконной охоте с причинением особо крупного ущерба (ч. 2 ст. 258 УК РФ). По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 9 августа 2018 года в охотничьих угодьях на территории Тепло-Огаревского района.

«Не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории хозяйства, используя имеющийся при себе охотничий карабин с прицелом ночного видения, умышленно произвел из данного оружия незаконный отстрел трех животных», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Браконьер вывез туши убитых животных на автомобиле знакомого, но был задержан сотрудниками полиции.



Комитет Тульской области по охоте и рыболовству оценил ущерб в 330 тысяч рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в Щекинский районный суд.