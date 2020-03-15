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Где в Туле отключат свет 16 марта

Где в Туле отключат свет 16 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 38, 40,
  • ул. Арсенальная, 16,
  • ул. Набережная Дрейера, 60, 62,
  • ул. Фрунзе, 1, 5,
  • ул. Сойфера, 20, 29,
  • ул. Коминтерна, 28,
  • ул. Немцова, 12-38 (чётн.),
  • ул. Короткая, 1-а, 1-7,
  • ул. Крупской, 1-25 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а,
  • ул. Кольцова, 3-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Маяковского, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47,
  • Одоевское шоссе, 27-б, 29-а, 41-53 (нечётн.), 70-96 (чётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 42-б, 42-в,
  • 11-й пр-д, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а,
  • 12-й пр-д, 41-57 (нечётн.), 44-66 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а,
  • 13-й пр-д, 42-51, 36,
  • ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 5, 7, 9, 9-а, 11, 30, 59,
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +7
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