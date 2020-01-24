В Богородицке расчищают городской пруд

Фото: bogoroditskievesti.ru

Работы проходят в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля.

Работы по очистке городского пруда и реконструкции двух гидротехнических сооружений проходят в Богородицке в преддверии празднования 500-летия Тульского кремля и образования городов Большой Засечной черты, которое состоится в сентябре.

По словам главы администрации Богородицкого района Вадима Игонина, активная фаза работ в самом разгаре – расчистка ведется в центральной части пруда. Реконструкцию гидротехнических сооружений планируется завершить весной.