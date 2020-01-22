Суд в Тульской области запретил езду на пригородном автобусе

Изображение Martin Wilson с сайта Pixabay.

Причиной стал сильный износ протектора колес и порезы на пассажирских сиденьях.

В отделе судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов находится исполнительное производство в отношении транспортной компании. Административное постановление гласит, что нужно запретить на 20 суток эксплуатацию одного автобуса ПАЗ.

Причиной ограничения стало то, что во время контроля отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН выявил ряд нарушений. В частности, регулярно выпускаемый на пригородный маршрут автобус находится в состоянии, при котором эксплуатация транспортного средства запрещена.

«Колеса имеют недопустимый износ рисунка протектора (рисунок протектора отсутствует), пассажирские сиденья имеют порезы и т. д. По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

Суд постановил приостановить деятельность транспортной компании в части запрета эксплуатации указанного автобуса сроком на 20 суток. В указанный срок руководство обязано устранить выявленные нарушения. В настоящее время решение суда об административном приостановлении деятельности исполнено в полном объеме.