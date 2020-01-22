новости
новости
Регистрация
Суд в Тульской области запретил езду на пригородном автобусе
Изображение Martin Wilson с сайта Pixabay.

Суд в Тульской области запретил езду на пригородном автобусе

Причиной стал сильный износ протектора колес и порезы на пассажирских сиденьях.

В отделе судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов находится исполнительное производство в отношении транспортной компании. Административное постановление гласит, что нужно запретить на 20 суток эксплуатацию одного автобуса ПАЗ.
 
Причиной ограничения стало то, что во время контроля отдел автотранспортного и автодорожного надзора по Тульской области Центрального МУГАДН выявил ряд нарушений. В частности, регулярно выпускаемый на пригородный маршрут автобус находится в состоянии, при котором эксплуатация транспортного средства запрещена.
 
«Колеса имеют недопустимый износ рисунка протектора (рисунок протектора отсутствует), пассажирские сиденья имеют порезы и т. д. По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
 
Суд постановил приостановить деятельность транспортной компании в части запрета эксплуатации указанного автобуса сроком на 20 суток. В указанный срок руководство обязано устранить выявленные нарушения. В настоящее время решение суда об административном приостановлении деятельности исполнено в полном объеме.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 12:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
судебные приставытранспортобщественный транспорт
Место
Тульская областьЩекиноТепло-Огаревский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 9 городах России стартует лыжный переход команд ВДВ, посвященный 75-летию Победы
В 9 городах России стартует лыжный переход команд ВДВ, посвященный 75-летию Победы
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.