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Для тульских десантников построят новый полигон

Для тульских десантников построят новый полигон

Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Для увеличения интенсивности мероприятий боевой подготовки войск в 2020 году спланировано создание трех новых полигонов: «Синяя осока» для Ивановского воздушно-десантного соединения, «Коломенский» для Тульского воздушно-десантного соединения и «Головеньки» в Московской области для соединения специального назначения.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, «указанные мероприятия существенно повысят возможности учебно-материальной базы по проведению тактических учений и подготовке младших специалистов».

Кроме того сообщается, что за прошедший год в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений различного назначения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:27 +2
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