Для тульских десантников построят новый полигон
Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
Для увеличения интенсивности мероприятий боевой подготовки войск в 2020 году спланировано создание трех новых полигонов: «Синяя осока» для Ивановского воздушно-десантного соединения, «Коломенский» для Тульского воздушно-десантного соединения и «Головеньки» в Московской области для соединения специального назначения.
Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций
Кроме того сообщается, что за прошедший год в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск введено в эксплуатацию более 230 зданий и сооружений различного назначения.