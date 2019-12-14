На улице Металлистов откроется музей-квартира тульского оружейника

20 декабря в 15.00 на ул. Металлистов, 6 состоится открытие музея-квартиры тульского конструктора-оружейника Симона Матвеевича Шейнина, посвятившего свою жизнь разработке стрелкового и спортивно-охотничьего оружия.

Музей расположен в доме, который является памятником истории и культуры федерального значения. Несколько поколений семьи Шейниных жили здесь с 1919 года целый век.

Инициатором открытия частного музея выступили потомки конструктора. В октябре Управлением Министерства юстиции по Тульской области было зарегистрировано частное учреждение культуры «Музей-квартира тульского конструктора-оружейника Шейнина Симона Матвеевича».

В музее представлены личные вещи конструктора, воссоздана комната, где он жил со своей семьей с 1924 по 1963 гг. Сохранилась мебель и предметы домашней обстановки эпохи 50-60-х годов ХХ века.

В музее будет работать фотоателье, где посетители смогут сфотографироваться на фоне увеличенной старой открытки с изображением улицы Металлистов (Пятницкой) в костюмах XIX века, и музейная лавка с сувенирами.

По задумке основателей музея, новое учреждение культуры дополнит проект «Музейный квартал», который реализуется в историческом центре Тулы.

Симон Матвеевич Шейнин родился 15 августа 1924 года в Туле. В 1941 году, после окончания школы поступил на Тульский оружейный завод. Вместе с заводом эвакуировался в г. Медногорск Оренбургской области. В 1949 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, получив специальность «Инженер-механик».

Занимался разработкой и исследованиями в области спортивно-охотничьего, стрелкового оружия и ружейных боеприпасов в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) со дня его основания. Внес большой вклад в совершенствование конструкции и технологии изготовления элементов каналов стволов охотничьего и спортивного оружия.

Является соавтором приспособлений для учебных стрельб из РПГ: ПУС-7, ПУС-18, ПУС-22, ПУС-26, ГП-25. Автор ряда монографий по устройству каналов стволов и элементов дробового выстрела, нескольких книг и множества рационализаторских предложений. Ему принадлежат 65 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

Симон Матвеевич ушел из жизни 24 января 2005 года. В 2006 году в Туле, на доме № 72 по проспекту Ленина, где последние годы жизни провел конструктор, была открыта мемориальная доска.