Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские улицы обрабатывают противогололедными реагентами и песчано-соляной смесью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в уборке днем 14 декабря задействованы 29 комбинированных дорожных машин (КДМ) для обработки песчано-соляной смесью, 9 КДМ — на обработке реагентами, 18 МТЗ с щеткой, 9 самосвалов для ручной обработки противогололедными реагентами и др.

Также задействованы 134 рабочих.