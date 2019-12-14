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Тульские улицы обрабатывают противогололедными реагентами
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульские улицы обрабатывают противогололедными реагентами

Днем на улицах работали 29 комбинированных дорожных машин.

Тульские улицы обрабатывают противогололедными реагентами и песчано-соляной смесью. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в уборке днем 14 декабря задействованы 29 комбинированных дорожных машин (КДМ) для обработки песчано-соляной смесью, 9 КДМ — на обработке реагентами, 18 МТЗ с щеткой, 9 самосвалов для ручной обработки противогололедными реагентами и др.

Также задействованы 134 рабочих.

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