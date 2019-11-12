Фото с официальной страницы группы «ВКонтакте». https://vk.com/ivanushkiband
Открытие Губернского катка: «Иванушки» пригласили туляков на концерт
Выступление известной группы состоится 15 ноября.
15 ноября в Туле откроется Губернский каток. В этот день туляков и гостей областного центра ждет насыщенная развлекательная программа, дискотека на льду, а хедлайнером вечера станут «Иванушки International».
Солист группы Кирилл Андреев на своей страничке в инстаграме пригласил туляков на концерт.
Отметим, что в следующем году группа «Иванушки» отпразднует свое 25-летие.
программа
16.00 — развлекательная программа,
17.00 — торжественное открытие катка,
20.00 — концерт группы «Иванушки International»,
21.20 — дискотека на льду.
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