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Открытие Губернского катка: «Иванушки» пригласили туляков на концерт
Фото с официальной страницы группы «ВКонтакте». https://vk.com/ivanushkiband

Открытие Губернского катка: «Иванушки» пригласили туляков на концерт

Выступление известной группы состоится 15 ноября.

15 ноября в Туле откроется Губернский каток. В этот день туляков и гостей областного центра ждет насыщенная развлекательная программа, дискотека на льду, а хедлайнером вечера станут «Иванушки International».

Солист группы Кирилл Андреев на своей страничке в инстаграме пригласил туляков на концерт.

Отметим, что в следующем году группа «Иванушки» отпразднует свое 25-летие.

программа

16.00 — развлекательная программа,

17.00 — торжественное открытие катка,

20.00 — концерт группы «Иванушки International»,

21.20 — дискотека на льду.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:37 +2
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