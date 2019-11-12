На трассе «Дон» легковушка влетела под грузовик

Фото УГИБДД по Тульской области.

11 ноября в 13.05 на 185-м километре автодороги М-4 «Дон» 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и влетел в попутный «Мерседес Бенц Акторс». Легковушка следовала в направлении Москвы.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель «Тойоты». Молодого человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.