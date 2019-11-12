новости
новости
Регистрация
На трассе «Дон» легковушка влетела под грузовик
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе «Дон» легковушка влетела под грузовик

В аварии пострадал мужчина.

11 ноября в 13.05 на 185-м километре автодороги М-4 «Дон» 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и влетел в попутный «Мерседес Бенц Акторс». Легковушка следовала в направлении Москвы.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель «Тойоты». Молодого человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавшийДТП с грузовиком

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Губернатор не разрешил застраивать сосновый бор в Алексине
Губернатор не разрешил застраивать сосновый бор в Алексине
Открытие Губернского катка: «Иванушки» пригласили туляков на концерт
Открытие Губернского катка: «Иванушки» пригласили туляков на концерт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.