Фото УГИБДД по Тульской области.
На трассе «Дон» легковушка влетела под грузовик
В аварии пострадал мужчина.
11 ноября в 13.05 на 185-м километре автодороги М-4 «Дон» 21-летний водитель автомобиля «Тойота Корона», по предварительной информации, не выбрал безопасную дистанцию и влетел в попутный «Мерседес Бенц Акторс». Легковушка следовала в направлении Москвы.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель «Тойоты». Молодого человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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