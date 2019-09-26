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Тула – претендент на звание музейной столицы России

Тула – претендент на звание музейной столицы России

Тульская область – третий музейный центр страны после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству музейных комплексов федерального значения.

О перспективах развития музеев Тулы и области шла речь на встрече губернатора Алексея Дюмина с участниками Российско-Финляндского музейного саммита. Напомним, саммит открылся сегодня в Туле. 

Саммит – часть XX юбилейного Российско-Финляндского культурного форума, о котором в ходе недавнего визита Президента России Владимира Путина в Финляндию шла речь глав двух государств. Подчеркивали его значимость для развития культурных связей между нашими странами. В саммите принимают участие руководители ведущих музеев России и Финляндии.

– Для Тулы – это очередной шаг для интеграции в мировую культурную среду, – подчеркнул Алексей Дюмин.

В последние годы Тульская область активно занимается расширением музейных маршрутов с целью развития туристической отрасли в целом.  Как отметила статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, по статистике 80% въездного туризма в Россию из-за границы и 50% внутреннего туризма является культурным. Именно поэтому очень важно развивать и поддерживать музеи, культурные объекты и другие важные с точки зрения истории и культуры достопримечательности.

– Музеи для продвижения страны и развития региона – это колоссальный драйвер, потому что в них концентрируется то, что держит туризм, – отметила Алла Манилова. – Люди во всем мире страшно устали от фаст-фуда в культуре, в еде и хотят идентичности: увидеть здесь и сейчас то, что не увидишь больше нигде, чтобы все было окрашено той местностью, традициями и историями, где расположен музей. То, что вы идете этим путем, лучше не придумаешь.

Один из больших культурных проектов в Тульской области – подготовка к торжествам по случаю 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. К этому юбилею в области идет восстановление объектов культурного наследия в городах Засечной черты.

– Помимо областного центра, в рамках подготовки к празднованию 500-летия кремля, восстанавливаются малые города, вошедшие в перечень культурных объектов. В них проводятся реставрационные работы, чтобы вернуть им первоначальный вид, – пояснил глава региона.

Алла Манилова отметила, что такая грандиозная работа по восстановлению малых городов в регионе, как культурно-туристский центр – первый подобный опыт в России. В качестве примера она привела Италию, которая превратилась в страну малых городов с колоссальным туристическим потоком.

Центр Тулы постепенно становится единым историко-культурным пространством. В оружейной столице уже открыт музей археологии Тульского кремля, часть экспозиций размещена в его башнях. В следующем году в кремле планируется открыть археологическое окно, аналогичное тому, которое создано в Москве. В 2020 году обновленная Казанская набережная вместе с Тульским кремлем и создаваемым Музейным кварталом образуют полноценный культурный кластер. Здесь будут завершены реставрационные работы и созданы современнейшие мультимедийные экспозиции федеральных музеев «Ясная Поляна», «Куликово поле», В.Д. Поленова и Государственного исторического музея. 

В шаговой доступности от музейного квартала Тулы находятся музей оружия, музей самоваров, краеведческий музей, музей станка в творческом индустриальном кластере «Октава».

– Мы прикладываем все силы для того, чтобы наш Музейный квартал был настоящей культурной и туристической «меккой» для области и ЦФО, - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил министра культуры России Владимира Мединского и его заместителя Аллу Манилову за серьезный вклад
в реализацию этого проекта. Также выразил благодарность Правительству РФ и лично заместителю председателя Правительства, руководителю оргкомитета празднования 500-летия Тульского кремля Константину Чуйченко за выделение дополнительного финансирования на создание Музейного квартала и реставрацию ряда музейных объектов в малых исторических городах.

Алексей Дюмин пригласил гостей на празднование 100-летия Тульского музея изобразительных искусств (ТМИИ) – одного из крупнейших региональных художественных музеев. Торжества пройдут в ноябре этого года. Главный подарок к юбилею ТМИИ сделал Президент РФ Владимир Путин, выделив средства на строительство нового фондохранилища. Губернатор рассказал, что в музее проведен капитальный ремонт, а его экспозиция нисколько не уступает ведущим музеям России и мира. Сейчас в ТМИИ проходит выставка шедевров из Третьяковской галереи. Алексей Дюмин выразил надежду, что в перспективе жители региона смогут увидеть в музее знаменитые экспонаты Эрмитажа и Русского музея.

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и директор Государственного Исторического музея Алексей Левыкин сообщили о готовности содействовать в развитии музейного сотрудничества.

Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова отметила, что Тульская область активно развивает музейное дело – не только совершенствует работу существующих музеев, но и создает новые.

– Тула – третий музейный центр страны после Москвы и Санкт-Петербурга. У нас нет ни одного субъекта РФ, где работало бы 4 или 5 федеральных музеев. Кроме того, в Тульской области уделяют большое внимание развитию региональных и муниципальных музеев. Со своей стороны мы будем поддерживать Тульскую область в этом направлении. Тем более, что следующий год знаковый для области – в год юбилея Тульского кремля здесь начнет работу Музейный квартал. Он станет новой точкой притяжения жителей и туристов. Это событие международного уровня, - отметила Алла Манилова.

Алексей Дюмин добавил, что в Тульской области хорошая база для развития музейного дела. В регионе расположены 4 федеральных музея, которые пользуются неизменной популярностью у жителей и туристов, их посещаемость растет год от года. Недавно появился филиал еще одного федерального учреждения – Государственного Исторического музея.

– Уверен, что при участии тульских директоров музеев, а также при поддержке Министерства культуры России и руководителей ведущих федеральных музеев мы сможем реализовать в Туле масштабные и интересные проекты. Мы рассчитываем, что со временем Тула сможет претендовать на звание музейной столицы России, добавив это звание к своим титулам, - отметил Алексей Дюмин.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:55 +4
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