Тульская кинокомиссия участвует в международном «Синепозиуме»

Кинокомиссия Тульской области принимает участие в ежегодном

форуме международной ассоциации кинокомиссий (AFCI) «AFCICineposium 2019», который впервые принимает Россия. «Синепозиум» пройдет с 13 по 16 сентября в Санкт-Петербурге.



Это серия деловых мероприятий с участием ключевых игроков международного рынка создателей аудиовизуального контента и кинокомиссий из более чем 50 стран мира. «Синепозиум» является главной международной площадкой для обсуждения вопросов кинопроизводства, деятельности кинокомиссий и развития кино-туризма.

В Санкт-Петербург приедут главы компаний HBO, Universal, Sony PlayStation Productions, Blumhouse Productions, Legendary Television, продюсеры фильмов «Безумный Макс: Дорога перемен», «Планета обезьян», «Фонтан», «Ангелы и демоны», «Звёздные войны», лидеры медиа-индустрии России и еще 20 ключевых спикеров из США, России, Европы и Азии.