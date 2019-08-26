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На выборах «чёрные пиарщики» использовали фото умершего тульского ветерана

На выборах «чёрные пиарщики» использовали фото умершего тульского ветерана

Снимок появился в агитационных материалах, распространяемых в Санкт-Петербурге.

На выборах в северной столице нечистые на руку политтехнологи решили «очернить» одного из кандидатов, опубликовав изобличительное письмо от имени некоего Геннадия Валентиновича Смирнова – военного пенсионера, в детстве пережившего блокаду. Об этом в «Твиттере» написал муниципальный депутат Даниил Кен.

Изготовители листовки поместили в публикацию фотографию Алексея Степановича Головина – ветерана Великой Отечественной войны, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы Тульской области, который ушёл из жизни 26 ноября 2013 года.

Умершего почти шесть лет назад тульского ветерана «воскресили», а саму фотографию подписали другим именем. Сообщается, что листовки с фотографией Алексея Головина распространяются в муниципальном округе «Светлановское».

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 +1
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