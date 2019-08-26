На выборах «чёрные пиарщики» использовали фото умершего тульского ветерана

На выборах в северной столице нечистые на руку политтехнологи решили «очернить» одного из кандидатов, опубликовав изобличительное письмо от имени некоего Геннадия Валентиновича Смирнова – военного пенсионера, в детстве пережившего блокаду. Об этом в «Твиттере» написал муниципальный депутат Даниил Кен.

Изготовители листовки поместили в публикацию фотографию Алексея Степановича Головина – ветерана Великой Отечественной войны, органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы Тульской области, который ушёл из жизни 26 ноября 2013 года.

Умершего почти шесть лет назад тульского ветерана «воскресили», а саму фотографию подписали другим именем. Сообщается, что листовки с фотографией Алексея Головина распространяются в муниципальном округе «Светлановское».