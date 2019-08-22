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Под Тулой ранее судимый мужчина ночью угнал «Газель»

Под Тулой ранее судимый мужчина ночью угнал «Газель»

В городе был введён план «Перехват». Злоумышленника задержали сотрудники ДПС.

В ночь на 22 августа в полицию позвонил житель села Маслово, который обнаружил отсутствие на привычном месте принадлежащего ему бортового автомобиля «Газель».

В городе был введён план «Перехват». Экипаж ДПС увидел похожую машину на трассе. При проверке предположения полицейских подтвердились – сидевший за рулём 33-летний неработающий ранее судимый житель Киреевского района бы доставлен в отдел для разбирательства.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, по факту случившегося возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Угон».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +1
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Место
ТулаМаслово

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