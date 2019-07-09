В южной части Тулы 10 июля ожидаются перебои с водой
На Маслово-Песоченском водозаборе пройдут плановые профилактические работы.
10 июля в южной части Тулы ожидается пониженное давление холодной воды. С 8.00 специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы.
В связи с этим перебои с водоснабжением ожидаются в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города:
- южнее улицы Гоголевской;
- в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского- Рязанская- Калужское шоссе;
- д. Гостеевка;
- на Новомосковском шоссе;
- в районе Зеленстроя,
- в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово и в Скуратовских поселках;
- деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, Барыково, Алексеевка, Ямны.
В Берниках будет приостановлено холодное водоснабжение.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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