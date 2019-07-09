В южной части Тулы 10 июля ожидаются перебои с водой

10 июля в южной части Тулы ожидается пониженное давление холодной воды. С 8.00 специалисты «Тулагорводоканала» проведут ремонтные работы.

В связи с этим перебои с водоснабжением ожидаются в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов города:

южнее улицы Гоголевской;

в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского- Рязанская- Калужское шоссе;

д. Гостеевка;

на Новомосковском шоссе;

в районе Зеленстроя,

в поселках Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Рассвет, Иншинский, Хопилово и в Скуратовских поселках;

деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, Барыково, Алексеевка, Ямны.

В Берниках будет приостановлено холодное водоснабжение.