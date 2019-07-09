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Топ-100 Forbes: сенатор от Тульской области попал в рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов

Топ-100 Forbes: сенатор от Тульской области попал в рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов

Дмитрий Савельев расположился на 79-м месте списка.

Forbes опубликовал рейтинг доходов госслужащих и депутатов. Список составлен на основе деклараций более 400 ведомств и структур органов власти. В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, т. е. сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.

Член Совета Федерации от Тульской области Дмитрий Савельев занял 79-е место в списке. Согласно данным, он заработал за прошлый год 179 млн 590 тыс. рублей. Доход его семьи составляет 188 млн 540 тыс. рублей. Также в собственности у Савельевых 17 объектов недвижимости.

Отметим, что первое место в рейтинге Forbs занял депутат заксобрания Владимирской области Павел Антонов. Его доход составил 9 млрд 968 млн 140 тыс. рублей.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:02 −5
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