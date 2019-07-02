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Где в Туле отключат свет 3 июля

Где в Туле отключат свет 3 июля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электричество отключат по следующим адресам:

  • ул. Литейная, 32,
  • ул. Кирова, 169, 192, 194, 196, 198,
  • ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
  • ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
  • ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • ул. Коксовая, 1, 2,
  • ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Подъёмная, 1-14,
  • ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
  • ул. Севастопольская, 1-15,
  • ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
  • ул. Бункерная, 71,
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 32/34, 28, 17, 19, 26, 28-а,
  • ул. Гагарина, 15, 19, 21, 15-а, 15-б,
  • ул. Генерала Горшкова, 26, 24,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитина, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.).
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 +1
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