Тульская Кадастровая палата проведёт горячую линию для заявителей
Мероприятие состоится в среду, 3 июля, с 10.00 до 12.00.
В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области состоится горячая линия для заявителей по вопросам порядка внесения в ЕГРН сведений об объектах землеустройства.
На эти и другие вопросы ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН и инфраструктуры пространственных данных Никита Абаджев.
Звонки принимаются в среду, 3 июля, с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-32-78.
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