Тульская Кадастровая палата проведёт горячую линию для заявителей

Мероприятие состоится в среду, 3 июля, с 10.00 до 12.00.

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области состоится горячая линия для заявителей по вопросам порядка внесения в ЕГРН сведений об объектах землеустройства.

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН и инфраструктуры пространственных данных Никита Абаджев.