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Тульская Кадастровая палата проведёт горячую линию для заявителей

Тульская Кадастровая палата проведёт горячую линию для заявителей

Мероприятие состоится в среду, 3 июля, с 10.00 до 12.00.

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области состоится горячая линия для заявителей по вопросам порядка внесения в ЕГРН сведений об объектах землеустройства.

На эти и другие вопросы ответит начальник отдела обеспечения ведения ЕГРН и инфраструктуры пространственных данных Никита Абаджев.

Звонки принимаются в среду, 3 июля, с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-32-78.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:30 0
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