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Милане Перваковой из Ефремова срочно требуется помощь

Милане Перваковой из Ефремова срочно требуется помощь

У девочки серьезные проблемы с центральной нервной системой, ей необходимо дорогостоящее лечение.

Туляки уже помогали Милане — собрали средства на курс реабилитации. Положительная динамика есть! Но нужен очередной курс.

Милане 2 года 7 месяцев, она вторая из двойни. Дети родились без явных отклонений. До года Милана развивалась по возрасту. В 1 год 1 месяц была сделана вакцинация по календарю (АКДС, превенар, от гепатита). Вечером у девочки на фоне нормальной температуры случились судороги. Через неделю она очень сильно заболела, далее была госпитализирована в реанимацию с диагнозом коклюш. Также были аффективно-респираторные приступы и тонические приступы, после которых последовала утрата навыков.

На протяжении всего времени Милана и ее мама выполняли рекомендации врачей, улучшения были, но минимальные. В декабре Перваковы обращались в Москву в клинику, где прошли первый курс лечения, по словам мамы, улучшения у девочки налицо.

В мае благодаря помощи неравнодушных людей, перечисливших деньги, Милана прошла второй курс лечения, ей сделали повторное обследование.

Анастасия Первакова

– Мы попали на консультацию к очень хорошему эпилептологу. Милане поставили точный диагноз, которого я очень боялась и была к такому не готова… У дочки криптогенная фокальная эпилепсия, сопутствующее заболевание — задержка психического развития. После второго курса у нас очень положительная динамика в развитии, и приступы уходят. Конечно, еще нам назначили медикаментозную, противосудорожную терапию.

Заболевание есть, нам нужно пройти третий курс лечения, обследование нужно проходить каждые 4-6 месяцев. В ходе третьего курса Милане также будут обследовать глаза (один глазик слегка «убегает»). Но главное, у нас есть хорошая динамика! Мы очень просим вас помочь, пройти этот путь без вас у нас не получится.

Я заранее вас благодарю за оказанную помощь.

Диагноз: эпилепсия криптогенная фокальная, ЗПР
Сумма сбора – 157 300 рублей
Перечислить помощь можно на счет благотворительного фонда «Прикоснись к добру». Обязательно укажите «Милане».

АНО ЦСПН Прикоснись к добру
Тульское отделение № 8604 ПАО Сбербанк
Р/счет 40703810366000000716
К/счет: 30101810300000000608
БИК / 047003608
ИНН / 7107128768
КПП / 710701001
ОГРН / 1187154021999
Также можно перечислить средства на карту: 4276660028560605 (Первакова А. В., мама Миланы).

Номер телефона 8-919-074-59-92 для связи (также подключен к Сбербанку).

Документы, медицинские выписки и отчеты о потраченных средствах доступны в сообществе ВКонтакте «Поможем Милане вместе».

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Тульская область

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