Поступаем в вуз: льготы, баллы и сроки

Фото pixabay.com

20 июня — первый день подачи документов в вузы.

в сколько вузов можно подать?

В этом году поправки об ограничении числа вузов для поступления не приняты, поэтому подавать документы можно сразу в пять вузов на три специальности в каждом. Изменение коснулось только призеров олимпиад, им можно подавать свидетельство о победе только в один вуз. В остальные четыре вуза они поступают на общих основаниях.

Какие документы подать?

Паспорт, документ об образовании, 4 фото 3х4 (в некоторых вузах нужны матовые) — лично, через доверенное лицо или по почте.

Минимальные баллы

Рекомендованные минимальные баллы ЕГЭ для приёма в вузы определил Рособрнадзор: математика — 27, русский язык, биология, химия и физика — по 36, информатика и ИКТ — 40, история и литература — по 32, иностранные языки — 22, обществознание — 42, география — 37.

Фактические же баллы для поступления могут быть и выше — их определяет каждый вуз самостоятельно.

Календарь абитуриента-2019

20 июня — первый день подачи документов в вузы.

С 20 июня по 7 июля — проведение дополнительных вступительных испытаний.

26 июля — последний день подачи документов (по результатам ЕГЭ).

27 июля — публикация списков поступающих.

28 июля — последний день приёма заявлений о согласии на зачисление (тех, кто поступает на особых условиях).

29 июля — публикация приказа о зачислении абитуриентов, поступающих на особых условиях.

1 августа — последний день подачи оригиналов документов «первой волны».

3 августа — публикация приказа со списками зачисленных в «первую волну».

6 августа — последний день подачи оригиналов документов «второй волны».

8 августа — публикация приказа со списками зачисленных во «вторую волну».

8−20 августа — подписание договоров на обучение на платной основе и публикация списков обучающихся на коммерческой основе.