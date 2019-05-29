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Гендиректор ТОЗа Илья Курилов поздравил тульских школьников с последним звонком
25 мая, Тула. Последний звонок в ЦО №22 – Лицее искусств.

Гендиректор ТОЗа Илья Курилов поздравил тульских школьников с последним звонком

25 мая пожелать удачи выпускникам тульского ЦО №22 – Лицея искусств прибыл почетный гость – директор Тульского оружейного завода Илья Николаевич Курилов.

Последний звонок — праздник не только для выпускников, но и для их классных руководителей. Перед началом торжественной церемонии Илья Курилов поздравил с праздником и вручил прекрасные букеты педагогам Ирине Кирковой и Елене Бочаровой. Весь преподавательский состав Илья Курилов от души поблагодарил за то, что вырастили и подготовили таких замечательных ребят.

Классным руководителям выпускников Илья Курилов вручил цветы и сказал теплые слова благодарности за их труд.

Илья Николаевич обратился к главным героям праздника — выпускникам — со словами поддержки:

Илья Курилов

- Дорогие выпускники, любите свою родину и помните, что город Тула — город вашего детства, здесь вас всегда любят и ждут. Кем бы вы ни стали, какую бы профессию ни выбрали, есть одна самая важная должность — быть человеком, быть достойным гражданином своей страны!


Руководитель Тульского оружейного завода пожелал ребятам удачи на экзаменах:

- Вы уже «в финале». Сейчас не нужно волноваться, нужно просто верить в себя. Я желаю вам удачи, она пригодится вам на любом жизненном этапе. За стенами школы вы становитесь взрослыми. Берите ответственность за свою жизнь в свои руки.


Всем выпускникам-лицеистам вручили памятные подарки — фирменные сувениры Тульского оружейного завода.

Также Илья Курилов побывал на празднике последнего звонка в ЦО № 23, корпус 1, и поздравил учащихся с окончанием учебного года.

Для выпускников и почетных гостей лицеисты подготовили праздничный концерт.

Между ТОЗом и центром образования заключено соглашение об осуществлении совместной безвозмездной деятельности, в рамках которой завод неоднократно оказывал помощь и поддержку в профессиональных и социально-бытовых вопросах. Генеральный директор ТОЗа пожелал школьникам дальнейших успехов в учебе, выборе профессии и определении своего жизненного пути.

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Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 1
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 2
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 3
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 4
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 5
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 6
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 7
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 8
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 9
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 10
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 11
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 12
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 13
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 14
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 15
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 16
Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 17
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Последний звонок в Лицее искусств ЦО № 22, Фото: 20
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вчера, в 13:17
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