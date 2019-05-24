новости
новости
Регистрация
Что ждёт туляков на Казанской набережной: афиша на 25 мая
Фото из архива MySlo

Что ждёт туляков на Казанской набережной: афиша на 25 мая

С 11 до 19 часов для всех желающих пройдут мастер-классы, концерты и игры.

Жителей и гостей оружейной столицы приглашают провести последнюю субботу весны на Казанской набережной. Приходите, будет интересно и ярко!

В 12.00 на площади перед сценой в рамках проекта «Город спорта» пройдёт мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующим спортсменом, тренером, кандидатом в мастера спорта.

С 12.00 до 17.00 в дальней беседке около детской площадки все желающие смогут посетить пряничный музей и расписать свой собственный имбирный пряник.

В Красной беседке на детской площадке с 11.00 до 18.00 пройдут научные мастер-классы от «Экспериментории», «Мануфактории» и «Фаблаб».

В течение всего дня, до 19 часов, на сцене и в Камерной беседке в рамках проекта «Уличный артист» для туляков будет выступать группа «Вдемпил Втамподуб», а на набережной будут работать уличные художники.

На сцене в 14.00 выступят представители тульской Федерации спортивной акробатики, в 16.00 состоится salsa-open, а позже – линди-хоп вечеринка и мастер-классы по социальным танцам.

На площади перед сценой с 11 до 18 часов – «Гигантские игры»: «Дженга» (постройка трехметровой башни) «Батик» с метровыми фигурами и другие. Аудитория 18+.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:07 0
Другие статьи по темам
Событие
выходные на набережнойКазанская набережнаяафишалето в городе
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Казанской набережной в Туле выступила группа A'STUDIO: фоторепортаж
На Казанской набережной в Туле выступила группа A'STUDIO: фоторепортаж
В администрации Тулы в субботу дежурит Алексей Сорокин
В администрации Тулы в субботу дежурит Алексей Сорокин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.