В администрации Тулы в субботу дежурит Алексей Сорокин

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 25 мая, дежурным по Туле назначен заместитель главы администрации города – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин.

26 мая, в воскресенье, за порядком в городе будет следить начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.