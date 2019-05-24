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В администрации Тулы в субботу дежурит Алексей Сорокин

В администрации Тулы в субботу дежурит Алексей Сорокин

По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.

В субботу, 25 мая, дежурным по Туле назначен заместитель главы администрации города – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин.

26 мая, в воскресенье, за порядком в городе будет следить начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.

По всем вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:04 0
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