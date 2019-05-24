В администрации Тулы в субботу дежурит Алексей Сорокин
По всем вопросам жители могут обращаться в городскую ЕДДС.
В субботу, 25 мая, дежурным по Туле назначен заместитель главы администрации города – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин.
26 мая, в воскресенье, за порядком в городе будет следить начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.
По всем вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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