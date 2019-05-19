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Ночь в Тульском музее изобразительных искусств: мировые шедевры, джаз и венецианский карнавал
Фото Алексея Пирязева.

Ночь в Тульском музее изобразительных искусств: мировые шедевры, джаз и венецианский карнавал

Напомним, что музей в этом году празднует 100-летие.

Ночь в Тульском музее изобразительных искусств вышла достаточно бурной. Покой и уединение застывших на стенах шедевров нарушали ритмы джаза, звуки венецианского карнавала и радостные возгласы зрителей. А все почему – в международный день музеев здесь весело и дружно начались торжественные мероприятия в честь предстоящего столетия. Ведь в жизни, это всем очевидно, сто лет случаются даже реже, чем восемнадцать. До них еще надо дожить.

Сейчас в Тульском художественном музее хранятся более 23 тысяч произведений живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства. Причем, коллекция настолько богатая, что Туле вполне могут сильно завидовать многие другие провинциальные музеи страны. И уж точно далеко не каждый город страны может похвастаться тем, что для публичного доступа здесь есть абсолютные шедевры мировой живописи. У нас же их ни много ни мало – пятнадцать! Это если для ровного счета, а на самом деле и того больше.

Большинство этих шедевров назовет практически любой туляк, даже не бывавший в музее с незапамятных времен. Это, например, восхитительный «Феб лучезарный» Валентина Серова. Картина, кстати, близка нашему современному понимаю жизни хотя бы тем фактом, что весь полученный за нее гонорар – а это целых тысяча рублей тех, дореволюционных, денег, 28-летний художник тут же потратил на путешествие в Париж. На что он их там за месяц промотал, даже не будем уточнять. Ясно ведь, что не на кисти и краски.

По-прежнему очаровательна «Красавица» Кустодиева, хоть и абсолютно не вписывающаяся в современные стандарты 90 – 60 –90 со следами регулярного посещения солярия на лице. Даже без косолапых мишек с обертки конфет фабрики «Красный октябрь» величав и умиротворяющ «Лес в Мордвинове» художника Ивана Шишкина. Тем более, что зверушек Иван Иванович все равно не умел рисовать, за него это делали другие. В Туле есть целый зал с Айвазовским, из работ которого эксперты особенно выделяют «Сигнал бури», написанный в 1851 году. А топ западноевропейской живописи безусловно возглавляют «Двенадцать месяцев» венецианца Леандро Бассано. Между прочим, единственный в мире полный комплект этой серии. Частично повторение этих работ есть в Вене и Праге. Но полностью – только в Туле!

Акция на «Ночь музеев» – это только начало большой программы разнообразных мероприятий к предстоящему столетию, которое будет отмечаться 15 ноября. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что предстоит еще очень много интересного. Так, в конце июля откроется выставка «Всякая всячина» – по названию сервиза мейсенского фарфора из дома графа Бобринского. Посетители узнают об уникальной истории коллекции, принципах сервировки и любимых блюдах Бобринских. Есть уже подтверждение, что после долгого перерыва пройдет выставка портретов из собрания Третьяковской галереи. Специалисты этого музея уже подбирают картины, которые привезут в Тулу. 1 сентября откроется большая выставка детских работ, которые тридцать лет собирала студия, работающая при музее. К юбилею запланирован и масштабный выставочный проект межрегионального, а может даже и международного формата.

«Нам сейчас ищут возможности сотрудничества с Францией, где будет наш город побратим, – рассказала первый заместитель генерального директора музея Марина Кузина. – Я предложила Нант, где много работ Кандинского».

В рамках празднования 100-летия подарок всем тулякам сделан по предложению губернатора Алексея Дюмина. Теперь два дня в неделю посещение музея будет бесплатным. В среду – для всех жителей Тулы, а в субботу – для жителей районов области. Сделано это для того, чтобы максимально привлечь внимание туляков к своему уникальному собранию произведений искусства.

Праздничная программа на площади искусств затянулась до самой ночи, и завершилась зажигательным шоу театра огня «Эра» и шоу экзотических музыкальных инструментов – диджериду, джембе, калимбы, ханга. А вообще было много джаза и театральных представлений – все ж таки в России сейчас проходит Год театра. Так, театр моды «Контур» показал феерический «Венецианский карнавал», на котором принято надевать маски, дурачиться и разыгрывать друг друга, когда в конце концов в веселящейся толпе трудно распознать, где артисты, а где зрители. Выступили также артисты театра «Эрмитаж» и участники театрального уличного перформанса «Вторжение». Один из авторов проходящей сейчас выставки «Русский букварь», московский художник М. Рошняк представил зрителям собственный роман с буквой «М».

А все это – для того, чтобы жители и гости города завязали свои крепкие и на всю жизнь романы и любовные отношения с другими буквами русского алфавита – ТМИИ, или Тульским музеем изобразительных искусств. Чего мы всем желаем.

Галерея
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 1
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 2
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 3
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 4
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 5
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 6
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 7
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 8
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 9
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 10
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 11
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 12
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 13
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 14
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 15
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 16
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 17
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 18
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 19
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 20
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 21
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 22
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 23
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 24
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 25
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 26
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 27
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 28
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 29
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 30
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 31
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 32
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 33
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 34
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 35
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 36
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 37
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 38
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 39
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 40
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 41
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 42
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 43
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 44
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 45
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 46
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 47
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 48
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 49
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 50
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 51
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 52
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 53
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 54
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 55
Ночь музеев в Тульском музее изобразительных искусств, Фото: 56
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:45 +2
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