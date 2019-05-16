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На улице Токарева в Туле неадекватный водитель сбил 16-летнюю девушку
Фото Юлии Александровой

На улице Токарева в Туле неадекватный водитель сбил 16-летнюю девушку

Мужчина пытался скрыться, но его задержали прохожие.

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Токарева, в районе дома № 89, водитель «Лады Приоры» врезался припаркованную «Ладу Гранту», после этого выехал на тротуар и сбил 16-летнюю девушку.

На месте ДТП мужчина вёл себя неадекватно, бросался на окружающих и пытался скрыться. Подоспевшие прохожие задержали его и отняли ключи от автомобиля.

По предварительным данным, девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Установить обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:09 +4
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