На улице Токарева в Туле неадекватный водитель сбил 16-летнюю девушку

Фото Юлии Александровой

Мужчина пытался скрыться, но его задержали прохожие.

Как сообщает корреспондент Myslo, на улице Токарева, в районе дома № 89, водитель «Лады Приоры» врезался припаркованную «Ладу Гранту», после этого выехал на тротуар и сбил 16-летнюю девушку.

На месте ДТП мужчина вёл себя неадекватно, бросался на окружающих и пытался скрыться. Подоспевшие прохожие задержали его и отняли ключи от автомобиля.

По предварительным данным, девушка получила травмы и была доставлена в больницу. Установить обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам Госавтоинспекции.