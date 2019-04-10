В Новомосковске обсудили подготовку кадров для промышленных предприятий региона

Фото Алексея Пирязева.

Обсудили вопросы подготовки кадров для промышленных предприятий, которые работают на территории муниципальных образований город Новомосковск, город Донской и Узловский район.

Национальным проектом «Образование» поставлены задачи модернизации профессионального образования. В том числе, посредством внедрения практико-ориентированных образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году. Решение этой задачи без участия работодателей невозможно. Алевтина Шевелева пригласила всех участников этой встречи — директоров учебных заведений, заводов, предприятий — к позитивному диалогу во имя одной цели — подготовки качественных специалистов.

- Федеральное министерство труда разработало топ-50 самых популярных и востребованных профессий, — рассказала Алевтина Шевелева. — И в Тульской области в соответствии с этим перечнем утвержден региональный топ-45 (в первой пятерке — автомеханик, агроном, ветеринар, воспитатель и зоотехник). Этот список корректируется под нужды наших работодателей на основании тех заявок, которые ежегодно мы собираем, чтобы положить в основу нашего заказа — того количества бюджетных мест и тех направлений специальностей подготовки, которые за счет бюджета будут переданы нашим учреждениям для подготовки кадров. По этим востребованных профессиям разработаны новые федеральные стандарты. В них существенно увеличены часы на все виды практики, включая производственную. Система образования последовательно идет к тому, чтобы будущий работник, а пока студент, должен получать профессиональное образование не за партой, а в реальных производственных условиях.

По словам Алевтины Шевелевой, в регионе набирает популярность так называемое дуальное образование, когда практическая часть по изучению спецдисциплин проходит на предприятии. И если молодой человек показывает прекрасную работу, его могут зачислить в штат.

- В нашем регионе востребованы большая химия, машиностроение, металлургия и многое другие. Мы вводим новые опережающие программы — это заказ от тех предприятий, которые прогнозируют свое развитие на годы вперед. Обращайтесь к нам, мы будем проводить для вас опережающую подготовку кадров! — говорит Алевтина Шевелева.

На данный момент на уровне правительства Тульской области заключены шесть трехсторонних соглашений по разным направлениям деятельности: машиностроение, металлургия, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промышленность, газовая отрасль.

Весь прием ребят-абитуриентов ведется под стопроцентное заключение так называемых трехсторонних, рамочных договоров с предприятиями.

- До сих пор есть предприятия, которые этого пугаются, — говорит министр. — На самом деле, пугаться тут нечего. Вы уже начинаете наблюдать за студентом на всех этапах его обучения, даже можете провести промежуточную аттестацию, не дожидаясь итоговой. Вы уже «пощупали» товар, поняли, что тот или иной ребенок из себя представляет. Дальше вы уже начинаете забирать его на практику, это вас ни к чему не обязывает. Это первая проба и для ребенка и для работодателя. И вы имеете право корректировать образовательную программу и выставлять дополнительные требования. Если вы понимаете, что этот человек что-то умеет делать, понимает вашу корпоративную культуру, достаточно ответственен, чтобы у вас работать, тогда вы уже можете рассмотреть возможность и при наличии обоюдного желания заключить с ним более целенаправленный договор. Если вы понимаете, что перед вами «звезда» и вы мечтаете, чтобы он у вас на предприятии задержался, вы можете выплачивать ему именную стипендию. Но это не обязательно.

Кстати, на территории Новомосковска, Донского и Узловой дуальное обучение ведется в четырех профессиональных образовательных учреждениях: Донском политехническом колледже, Новомосковском политехническом колледже, Новомосковском технологическом колледже и техникуме железнодорожного транспорта им. Б. Ф. Сафонова.

Алевтина Шевелева отметила, что у нас в регионе, как и во всей стране, развивается движение профессионального мастерства - молодые профессионалы WorldSkills Russia. И такое же для людей с ограниченными возможностями здоровья - Абилимпикс.

- Это конкурсное движение развивается в Тульском регионе не только благодаря огромному энтузиазму директорского состава региона, но и из-за выстроенности отношений с работодателями. Важно всё, начиная с аккредитации площадки и заканчивая совместной работой экспертов, которые трудятся на конкурсе несколько дней с шести утра и до девяти вечера. Самый реальный наш успех сегодня в чемпионатном движении WorldSkills - это студент Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий Николай Лебедев, который уже входит в расширенный состав сборной РФ в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». Он примет участие в чемпионате мира, который пройдет в августе 2019 года в Казани. За этот успех большое спасибо ООО «Кнауф Гипс». Я надеюсь, что в следующем году у нас будет гораздо больше таких ребят!