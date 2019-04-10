Кадр из видео
На улице Рязанской в Туле водитель «Запорожца» выехал на встречку
Нарушитель полностью заблокировал крайнюю левую полосу и спровоцировал пробку.
Туляки прислали в редакцию Myslo видео, снятое на улице Рязанской. Водитель автомобиля «ЗАЗ Славута» выехал на встречную полосу и остановился.
Судя по всему, причиной остановки «Запорожца» стала техническая неисправность, однако это никак не объясняет выезд на полосу встречного движения. В результате инцидента крайняя левая полоса встречного направления была заблокирована, собралась небольшая пробка.
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