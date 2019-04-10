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На улице Рязанской в Туле водитель «Запорожца» выехал на встречку
Кадр из видео

На улице Рязанской в Туле водитель «Запорожца» выехал на встречку

Нарушитель полностью заблокировал крайнюю левую полосу и спровоцировал пробку.

Туляки прислали в редакцию Myslo видео, снятое на улице Рязанской. Водитель автомобиля «ЗАЗ Славута» выехал на встречную полосу и остановился.

Судя по всему, причиной остановки «Запорожца» стала техническая неисправность, однако это никак не объясняет выезд на полосу встречного движения. В результате инцидента крайняя левая полоса встречного направления была заблокирована, собралась небольшая пробка.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +5
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Место
Тулаулица Рязанская

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