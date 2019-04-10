На улице Рязанской в Туле водитель «Запорожца» выехал на встречку

Кадр из видео

Туляки прислали в редакцию Myslo видео, снятое на улице Рязанской. Водитель автомобиля «ЗАЗ Славута» выехал на встречную полосу и остановился.

Судя по всему, причиной остановки «Запорожца» стала техническая неисправность, однако это никак не объясняет выезд на полосу встречного движения. В результате инцидента крайняя левая полоса встречного направления была заблокирована, собралась небольшая пробка.