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Что происходит со сквером Льва Толстого в центре Тулы?
Фото: пользователь Скептик

Что происходит со сквером Льва Толстого в центре Тулы?

До 1 мая подрядчики проведут там ремонтные работы.

Вырванные с корнем ступени, лопнувшие швы, раскрошившиеся каменные плиты, частично разрушенный монумент – такую безрадостную картину отразил в блоге «Народный журналист» один из пользователей Myslo.

Мы попросили администрацию города прокомментировать сложившуюся ситуацию. Приводим ответ полностью:

«Сквер Л. Толстого был капитально отремонтирован более 10 лет назад. Ответственность за текущее состояние сквера несет главное управление по Советскому территориальному округу и регулярно проводит работы по содержанию общественного пространства.

В 2018 году в сквере проведен ремонт круглой фонтанной чаши. Работы по ремонту сквера запланированы и на текущий год, уже проведены аукционные процедуры. Определена подрядная организация, которая в срок до 1 мая 2019 года выполнит ремонтные работы».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +6
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