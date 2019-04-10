Что происходит со сквером Льва Толстого в центре Тулы?

Фото: пользователь Скептик

Вырванные с корнем ступени, лопнувшие швы, раскрошившиеся каменные плиты, частично разрушенный монумент – такую безрадостную картину отразил в блоге «Народный журналист» один из пользователей Myslo.

Мы попросили администрацию города прокомментировать сложившуюся ситуацию. Приводим ответ полностью:

«Сквер Л. Толстого был капитально отремонтирован более 10 лет назад. Ответственность за текущее состояние сквера несет главное управление по Советскому территориальному округу и регулярно проводит работы по содержанию общественного пространства.

В 2018 году в сквере проведен ремонт круглой фонтанной чаши. Работы по ремонту сквера запланированы и на текущий год, уже проведены аукционные процедуры. Определена подрядная организация, которая в срок до 1 мая 2019 года выполнит ремонтные работы».