Фото из архива Myslo.
Утверждено расписание ЕГЭ-2019
Досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта с географии и литературы.
Совместный приказ Министерства просвещения и Рособрнадзора опубликован на официальном портале правовой информации.
Досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта с географии и литературы. Он продлится до 10 апреля.
Основной этап ЕГЭ для большинства выпускников пройдет с 27 мая по 1 июля.
Расписание:
- 27 мая — география и литература;
- 29 мая — математика («профиль» и «база»);
- 31 мая — история и химия;
- 3 июня — русский язык;
- 5 июня — письменная часть по иностранным языкам и физика;
- 7 и 8 июня — устная часть (раздел «Говорение») по иностранным языкам;
- 10 июня — обществознание;
- 13 июня — биология и информатика.
Также предусмотрены резервные дни для тех, экзамены по выбору которых пересекаются по дням. Например, если кто-то выбрал для сдачи ЕГЭ и географию, и литературу, он сможет сдать второй предмет 17 июня.
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