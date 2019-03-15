Утверждено расписание ЕГЭ-2019

Фото из архива Myslo.

Досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта с географии и литературы.

Совместный приказ Министерства просвещения и Рособрнадзора опубликован на официальном портале правовой информации.

Досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта с географии и литературы. Он продлится до 10 апреля.

Основной этап ЕГЭ для большинства выпускников пройдет с 27 мая по 1 июля.

Расписание:

27 мая — география и литература;

29 мая — математика («профиль» и «база»);

31 мая — история и химия;

3 июня — русский язык;

5 июня — письменная часть по иностранным языкам и физика;

7 и 8 июня — устная часть (раздел «Говорение») по иностранным языкам;

10 июня — обществознание;

13 июня — биология и информатика.

Также предусмотрены резервные дни для тех, экзамены по выбору которых пересекаются по дням. Например, если кто-то выбрал для сдачи ЕГЭ и географию, и литературу, он сможет сдать второй предмет 17 июня.