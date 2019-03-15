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Утверждено расписание ЕГЭ-2019
Фото из архива Myslo.

Утверждено расписание ЕГЭ-2019

Досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта с географии и литературы.

Совместный приказ Министерства просвещения и Рособрнадзора опубликован на официальном портале правовой информации.

Досрочный этап ЕГЭ стартует 20 марта с географии и литературы. Он продлится до 10 апреля.

Основной этап ЕГЭ для большинства выпускников пройдет с 27 мая по 1 июля.

Расписание:

  • 27 мая — география и литература;
  • 29 мая — математика («профиль» и «база»);
  • 31 мая — история и химия;
  • 3 июня — русский язык;
  • 5 июня — письменная часть по иностранным языкам и физика;
  • 7 и 8 июня — устная часть (раздел «Говорение») по иностранным языкам;
  • 10 июня — обществознание;
  • 13 июня — биология и информатика.

Также предусмотрены резервные дни для тех, экзамены по выбору которых пересекаются по дням. Например, если кто-то выбрал для сдачи ЕГЭ и географию, и литературу, он сможет сдать второй предмет 17 июня.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:38 0
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