Коммунальщики восстановят осыпающуюся кирпичную облицовку дома на улице Металлургов
Все работы сотрудники УК «РЭМС» должны провести не позднее 20 мая.
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с осыпающейся кирпичной кладкой дома № 61-А по улице Металлургов. В управление по административно-техническому надзору поступила жалоба, специалисты вышли на место.
Обслуживающей организации УК «РЭМС» выдано требование восстановить поверхность облицовочного кирпича фасада дома. Срок исполнения – не позднее 20 мая.
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