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Коммунальщики восстановят осыпающуюся кирпичную облицовку дома на улице Металлургов

Коммунальщики восстановят осыпающуюся кирпичную облицовку дома на улице Металлургов

Все работы сотрудники УК «РЭМС» должны провести не позднее 20 мая.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с осыпающейся кирпичной кладкой дома № 61-А по улице Металлургов. В управление по административно-техническому надзору поступила жалоба, специалисты вышли на место.

Обслуживающей организации УК «РЭМС» выдано требование восстановить поверхность облицовочного кирпича фасада дома. Срок исполнения – не позднее 20 мая.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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Место
Тулаулица Металлургов

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