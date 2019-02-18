Коммунальщики восстановят осыпающуюся кирпичную облицовку дома на улице Металлургов

Все работы сотрудники УК «РЭМС» должны провести не позднее 20 мая.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с осыпающейся кирпичной кладкой дома № 61-А по улице Металлургов. В управление по административно-техническому надзору поступила жалоба, специалисты вышли на место.

Обслуживающей организации УК «РЭМС» выдано требование восстановить поверхность облицовочного кирпича фасада дома. Срок исполнения – не позднее 20 мая.