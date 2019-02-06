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В Правительстве РФ обсудили подготовку к 500-летию Тульского кремля
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Правительстве РФ обсудили подготовку к 500-летию Тульского кремля

В заседании принял участие глава Тульской области Алексей Дюмин.

В Правительстве РФ  состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 500-летия Тульского кремля, которое состоится в следующем году. Мероприятие прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – Руководителя Аппарата Правительства Константина Чуйченко.

В заседании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он рассказал о том, как в регионе проходит подготовка к празднику – организационными вопросами занимается специальная рабочая группа. Мероприятия пройдут не только в областном центре, но и в малых городах, входивших в Большую засечную черту:

– Благодаря федеральным программам к 2020 году будут благоустроены малые исторические города региона. Преобразится исторический центр Тулы и сам кремль. 

Алексей Дюмин сообщил, что поддержка главы государства и привлеченные внебюджетные позволили успешно реализовать первый и самый значимый этап проекта – фактически с нуля восстановить Казанскую набережную.

Завершена комплексная реконструкция улицы Металлистов. На ней будут расположены  филиалы федеральных музеев, выставочные пространства и объекты туристической инфраструктуры. Легендарная тульская Пятницкая станет Музейным кварталом, где исторический облик будет гармонично сочетаться с современными форматами.

Алексей Дюмин поблагодарил Константина Чуйченко и всех, кто оказывает региону содействие в подготовке праздничных торжеств.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 0
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