Тульский музей оружия приглашает на «Ночь искусств»

Открытие всероссийской «Ночи искусств» состоится в Зале Славы российского оружия (5 этаж «шлема») в воскресенье, 4 ноября, в 18.00. Гостей музея ждут увлекательные мастер-классы по пескографии – каждый сможет придумать и нарисовать свою историю. Окунуться в мир оружейного искусства помогут художники-граверы и мастера по обработке дерева.

В современных залах новой экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» «оживут» страницы истории России, тульского края и легендарного музея оружия.

В 18.30 в читальном зале музея состоится творческая встреча с Героем Социалистического труда, заслуженным художником России Иваном Щербино, который откроет тайны своего успеха и презентует новую книгу «Пути творчества».