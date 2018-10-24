новости
новости
Регистрация
Тульский музей оружия приглашает на «Ночь искусств»

Тульский музей оружия приглашает на «Ночь искусств»

Мероприятие пройдёт в День народного единства, 4 ноября.

Открытие всероссийской «Ночи искусств» состоится в Зале Славы российского оружия (5 этаж «шлема») в воскресенье, 4 ноября, в 18.00. Гостей музея ждут увлекательные мастер-классы по пескографии – каждый сможет придумать и нарисовать свою историю. Окунуться в мир оружейного искусства помогут художники-граверы и мастера по обработке дерева. 

В современных залах новой экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» «оживут» страницы истории России, тульского края и легендарного музея оружия. 

В 18.30 в читальном зале музея состоится творческая встреча с Героем Социалистического труда, заслуженным художником России Иваном Щербино, который откроет тайны своего успеха и презентует новую книгу «Пути творчества».

Вход свободный с 18.00 до полуночи.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:02 +1
Другие статьи по темам
Событие
Тульский государственный музей оружияНочь искусствмузейная акциямероприятия в музее
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Погода в Туле 25 октября: облачно, ветрено, до 7 градусов тепла
Погода в Туле 25 октября: облачно, ветрено, до 7 градусов тепла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.