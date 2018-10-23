Тулячка выиграла в лотерею 600 тысяч рублей

Фото informburo.kz.

Жительница Тульской области стала победительницей лотереи. Счастливый билет принес женщине 600 000 рублей.

Как призналась победительница, она начала участвовать в разных лотереях около года назад, она регулярно покупала лотерейные билеты, а вот принять участие в «Золотой подкове» решилась впервые.

Выигрыш победительница подарит своей дочери. Этих денег хватит, чтобы добавить к уже имеющимся накоплениям и приобрести долгожданную квартиру.