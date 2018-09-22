Метеопредупреждение: в Тульской области резко похолодает

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона в ближайшие часы ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять градусов и более.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в службу спасения по телефонам: 01, 112 и 101.