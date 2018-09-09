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Ночью в Маслово загорелся дом: пострадал пенсионер
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в Маслово загорелся дом: пострадал пенсионер

С ожогами он доставлен в больницу.

9 сентября в 0.02 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дома на ул. Чистопрудной в с. Маслово. Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в 0.15. С огнем удалось справиться уже через 5 минут.

Как стало известно Myslo, при пожаре пострадал 70-летний мужчина. С ожогами он доставлен в больницу.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в результате происшествия в комнате на 2-ом этаже дома сгорели постельные принадлежности на площади 6 кв.м, закоптились стены и потолок по всей площади комнаты.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:23 0
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