Мнения экспертов о повышении пенсионного возраста

– Повышать пенсионный возраст нужно, это все понимают. Но, считаю, надо уменьшить шаг повышения до полугода. Я бы предложил для начала повысить, например, до 62 лет для мужчин и до 57 лет для женщин. Затем провести анализ этих изменений, что мы получили в результате. И надо сохранить пенсии по выслуге лет. Без отсрочки. Нельзя ухудшать положение врачей и учителей.