Мнения экспертов о повышении пенсионного возраста
Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект нужно рассматривать комплексно.
О возрасте туляков
По данным министерства труда и соцзащиты Тульской области, мы – самый пожилой регион в Российской Федерации, сейчас возрастная структура населения Тульской области такова:
Доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики:
Лев Якобсон
– Повышение пенсионного возраста качественно никак не повлияет на срок жизни человека на пенсии, потому что главная помеха дожить до пенсии в РФ – высокая смертность в молодом, трудоспособном возрасте. Причиной являются такие факторы, как травматизм, пьянство и смертность на дорогах. Но это не тема пенсионного возраста как такового – это тема нашего образа жизни и условий труда.
Главный гериатр Минздрава РФ:
Ольга Ткачева
– Я считаю, что повышение пенсионного возраста — неизбежный процесс. Он растет вместе с увеличением периода активной жизни человека. Человек должен быть задействован в жизни общества дольше. Сегодня 55-летнюю женщину сложно назвать пожилой, а мужчина в 60-летнем возрасте часто на пике свой карьеры. Однако в нашем обществе, как и в других странах, есть дискриминация по возрасту при устройстве людей пожилого возраста на работу.
Замдиректора Тульского института (филиала) Всероссийского госуниверситета юстиции:
Инна Кобылина
– Считаю необходимым продлить период детальной проработки изменений в законопроект как минимум на год. Не должно быть дискриминации по половому признаку, это записано в Конституции. Должен быть определен максимально пятилетний период повышения пенсионного возраста — и для мужчин, и для женщин. Считаю, надо включить в страховой стаж одному из родителей период ухода за ребенком – 3 года!
Член Общественной палаты Тульской области, экс-главный налоговик региона:
Сергей Алехин
– Считаю целесообразным установить максимальный возраст выхода на пенсию для женщин – 65 лет и сокращать его на 5 лет для матерей, воспитавших троих и более детей. Следуя принципам справедливости, предлагаю отменить регрессию ставок отчисления в Пенсионный фонд с ростом доходов граждан (сейчас при доходах в 1 млн руб. ставка 22%, свыше 1 млн руб. – 10%).
Член Общественной палаты Тульской области, экс-директор департамента здравоохранения области:
Виктор Мельников
– Повышать пенсионный возраст нужно, это все понимают. Но, считаю, надо уменьшить шаг повышения до полугода. Я бы предложил для начала повысить, например, до 62 лет для мужчин и до 57 лет для женщин. Затем провести анализ этих изменений, что мы получили в результате. И надо сохранить пенсии по выслуге лет. Без отсрочки. Нельзя ухудшать положение врачей и учителей.
Председатель Общественной палаты Тульской области:
Александр Воронцов
– У граждан есть запрос на грамотную и качественную информацию по законопроекту. Нужен полный комплект законов, которые будут реализованы вместе с этим законопроектом. Только так можно оценить преимущества предлагаемых изменений. Что касается пенсий по выслуге лет, у граждан должно быть право выбора – или работать и в дальнейшем получать большую пенсию, или уйти на пенсию по выслуге лет.