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Центральный парк Тулы восстановит поврежденную скульптуру «Лебединое озеро»
Фото из архива Myslo.

Центральный парк Тулы восстановит поврежденную скульптуру «Лебединое озеро»

Скульптуру планируют восстановить к 9 мая.

Центральный парк Тулы восстановит за свой счет поврежденную композицию «Лебединое озеро». На заводе, который изготавливал скульптуру, уже заказали фигурку маленького лебедя.

Как сообщила Myslo специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, композицию планируют восстановить до 9 мая.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля неизвестные сломали скульптуру, подаренную Туле Ольгой Груздевой.  Спустя сутки в полиции возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Происшествие попало на камеры наблюдения в Центральном парке. На видео четко видно, как подошли трое человек. Один из них стоял в стороне, а в это время двое других безжалостно ломали скульптуру ногами, а затем унесли бронзового лебедя с собой.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщают, что вандалов до сих пор не нашли.

сегодня, в 14:49 0
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скульптура Лебединое озерофигурка лебедя

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