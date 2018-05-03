Центральный парк Тулы восстановит поврежденную скульптуру «Лебединое озеро»

Фото из архива Myslo.

Центральный парк Тулы восстановит за свой счет поврежденную композицию «Лебединое озеро». На заводе, который изготавливал скульптуру, уже заказали фигурку маленького лебедя.

Как сообщила Myslo специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, композицию планируют восстановить до 9 мая.

Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля неизвестные сломали скульптуру, подаренную Туле Ольгой Груздевой. Спустя сутки в полиции возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».

Происшествие попало на камеры наблюдения в Центральном парке. На видео четко видно, как подошли трое человек. Один из них стоял в стороне, а в это время двое других безжалостно ломали скульптуру ногами, а затем унесли бронзового лебедя с собой.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщают, что вандалов до сих пор не нашли.