Центральный парк Тулы восстановит поврежденную скульптуру «Лебединое озеро»
Скульптуру планируют восстановить к 9 мая.
Центральный парк Тулы восстановит за свой счет поврежденную композицию «Лебединое озеро». На заводе, который изготавливал скульптуру, уже заказали фигурку маленького лебедя.
Как сообщила Myslo специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова, композицию планируют восстановить до 9 мая.
Напомним, в ночь с 26 на 27 апреля неизвестные сломали скульптуру, подаренную Туле Ольгой Груздевой. Спустя сутки в полиции возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм».
Происшествие попало на камеры наблюдения в Центральном парке. На видео четко видно, как подошли трое человек. Один из них стоял в стороне, а в это время двое других безжалостно ломали скульптуру ногами, а затем унесли бронзового лебедя с собой.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщают, что вандалов до сих пор не нашли.