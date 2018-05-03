Жителям Тульской области вручили государственные и региональные награды

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 мая в колонном зале Дворянского собрания Алексей Дюмин провел торжественную церемонию вручения государственных и региональных наград.

Глава региона наградил награды оружейникам, представителям трудовых династий, победителям конкурса профмастерства. Среди награжденных – ведущий инженер-конструктор НПО «СПЛАВ» Игорь Васин. Он активно участвовал в разработке изделий, которые превосходят зарубежные аналоги. Это позволило принять на вооружение Российской Армии высокоэффективные комплексы и продвинуть их на мировой рынок. За добросовестный труд Игорь Алексеевич награжден орденом Дружбы.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заместителю главного врача Тульской областной клинической больницы Татьяне Гомовой.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено директору инкубатория «Авиаген» Анне Матвеевой. Современный подход к управлению позволил Анне Николаевне значительно увеличить производственные показатели. Сегодня предприятие обеспечивает своей продукцией более 60% рынка России.

Почетного звания «Заслуженный архитектор Российской Федерации» удостоен Эдуард Ерзовский – автор проекта реконструкции зданий Тульского кремля. Возглавляемый им коллектив занял первое место в конкурсе на благоустройство набережной Упы.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена электромонтеру Тульского патронного завода Владимиру Кузнецову, который разработал и применил систему электронного контроля параметров изделий. Внедрение этой системы повысило качество продукции и снизило потери от брака.

Медалью «Трудовая доблесть» III степени отмечен труд оператора лазерных установок АК «Туламашзавод» Николая Ятина. Работа Николая Ивановича помогла в 15 раз сократить сроки изготовления деталей для ракетно-артиллерийских систем.

Всю свою жизнь посвятила воспитанию детей Наталия Маркеева, учитель Андреевской основной общеобразовательной школы Куркинского района. Под ее руководством создан и действует школьный краеведческий музей, где дети собирают материал об участниках Великой Отечественной войны.

Благодарность губернатора Тульской области вручена представителю трудовой династии оружейников-машиностроителей Татьяне Лукьяновой. Пять поколений этой династии посвятили свою жизнь работе в Конструкторском бюро приборостроения, внесли вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

За весомый вклад в решение насущных социальных вопросов, милосердие и активное участие в развитии Тульской области Благодарность губернатора Тульской области вручена президенту ОАО «Щекиноазот» Борису Соколу.

Благодарность главы региона получили победители областного конкурса «Лучший по профессии».

«Вы – гордость и честь Тульской области. Своим трудом вы подаете пример другим жителям региона. Поздравляю всех вас с заслуженными наградами! Счастья вам, благополучия, всего самого доброго!» – сказал собравшимся Алексей Дюмин.