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УМВД по Тульской области подписало соглашение с Епархией

УМВД по Тульской области подписало соглашение с Епархией

Оно закрепляет договоренность о взаимодействии в сфере профилактики наркомании.

Управлением МВД России по Тульской области подписано соглашение о сотрудничестве с Тульской Епархией и Белевской Епархией.

Оно закрепляет договоренность о взаимодействии в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, включая социальное, медико-социальное обслуживание, реабилитацию, духовно-нравственное воспитание и другие сферы.

Планируется совместная разработка и реализация общественно значимых программ, организация совместной информационно-просветительской деятельности среди подростков и молодежи. Также работа будет направлена на реализацию программ развития системы профессиональной подготовки кадров, вовлеченных в оказание реабилитационной помощи лицам, потребляющим наркотики.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:46 0
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