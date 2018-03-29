УМВД по Тульской области подписало соглашение с Епархией

Оно закрепляет договоренность о взаимодействии в сфере профилактики наркомании.

Управлением МВД России по Тульской области подписано соглашение о сотрудничестве с Тульской Епархией и Белевской Епархией.

Оно закрепляет договоренность о взаимодействии в сфере профилактики немедицинского потребления наркотиков и реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, включая социальное, медико-социальное обслуживание, реабилитацию, духовно-нравственное воспитание и другие сферы.

Планируется совместная разработка и реализация общественно значимых программ, организация совместной информационно-просветительской деятельности среди подростков и молодежи. Также работа будет направлена на реализацию программ развития системы профессиональной подготовки кадров, вовлеченных в оказание реабилитационной помощи лицам, потребляющим наркотики.