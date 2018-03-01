Тульская область на создание мест в яслях получит более полумиллиарда рублей

Юлия Александрова

Размер трансферта бюджету субъекта Федерации рассчитывается с учётом численности детей от двух месяцев до трёх лет в регионе.

В соответствии с поручением Президента России регионы России получат из федерального бюджета средства на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях (яслях и ясельных группах), сообщается на сайте Правительства РФ.

Распоряжение о распределении средств 23 февраля подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В документе говорится, что благодаря финансовой поддержке регионов к 2021 году должна быть достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет.

Условия предоставления трансфертов – наличие региональной программы по созданию дополнительных мест, а также наличие в региональном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства.

Размер трансферта бюджету субъекта Федерации рассчитывается с учётом численности детей от двух месяцев до трёх лет в регионе, не обеспеченных местами в яслях, а также численности застрахованных лиц, о которых имеются сведения о периоде нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.

Федеральные средства могут быть направлены на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях путём строительства и приобретения зданий, пристроек к зданиям или помещений детских садов.

Тульская область на эти цели из федерального бюджета получит 532 млн 502,3 тыс. рублей: в 2018 году – 238 млн 488,4 тыс. рублей, в 2019 году – 294 млн 13,9 тыс. рублей.