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Тульская область на создание мест в яслях получит более полумиллиарда рублей
Юлия Александрова

Тульская область на создание мест в яслях получит более полумиллиарда рублей

Размер трансферта бюджету субъекта Федерации рассчитывается с учётом численности детей от двух месяцев до трёх лет в регионе.

В соответствии с поручением Президента России регионы России получат из федерального бюджета средства на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях (яслях и ясельных группах), сообщается на сайте Правительства РФ.
 
Распоряжение о распределении средств 23 февраля подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
 
В документе говорится, что благодаря финансовой поддержке регионов к 2021 году должна быть достигнута 100-процентная доступность дошкольного образования для детей от двух месяцев до трёх лет.
 
Условия предоставления трансфертов – наличие региональной программы по созданию дополнительных мест, а также наличие в региональном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства. 
 
Размер трансферта бюджету субъекта Федерации рассчитывается с учётом численности детей от двух месяцев до трёх лет в регионе, не обеспеченных местами в яслях, а также численности застрахованных лиц, о которых имеются сведения о периоде нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет.
 
Федеральные средства могут быть направлены на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях путём строительства и приобретения зданий, пристроек к зданиям или помещений детских садов.
 
Тульская область на эти цели из федерального бюджета получит 532 млн 502,3 тыс. рублей: в 2018 году – 238 млн 488,4 тыс. рублей, в 2019 году – 294 млн 13,9 тыс. рублей.
 
Всего в России за три года создадут 270 тысяч новых мест в яслях. Об этом сегодня в Послании Федеральному Собранию сказал Президент Владимир Путин.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:06 0
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