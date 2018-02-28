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Музыканты тульского симфонического оркестра получили новые инструменты
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Музыканты тульского симфонического оркестра получили новые инструменты

Оркестр был воссоздан в 2017 году по инициативе регионального правительства и губернатора Алексея Дюмина.

Руководитель фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева вручила художественному руководителю Тульского филармонического симфонического оркестра Владиславу Лаврику новые музыкальные инструменты.

Кларнет и флейта-пикколо были приобретены фондом по инициативе главы региона Алексея Дюмина – сертификат на покупку музыкальных инструментов был передан оркестру на юбилейном вечере, посвящённому 80-летию филармонии.

Юлия Федосеева отметила, что подбор необходимых инструментов проводился фондом по согласованию с музыкантами:

Мы надеемся, что новые инструменты помогут оркестру зазвучать в полную силу, а концерты будут радовать не только туляков, но и жителей других регионов России.

Тульский филармонический оркестр был воссоздан в 2017 году при поддержке правительства Тульской области и лично Алексея Дюмина. Решение о его возрождении было принято в рамках Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в России. Подписаны договоры с тремя дирижерами и 45 музыкантами.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:41 +4
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