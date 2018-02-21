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Тульские силовики выявили нарушения миграционного законодательства

Тульские силовики выявили нарушения миграционного законодательства

В ходе совместных проверок установлены факты незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

Сотрудниками МВД, ФСБ и Росгвардии в Туле проведены мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства на торговых объектах.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, в ходе проверки предприятий питания на территории областного центра зафиксировано два случая незаконного привлечения работодателем к труду иностранного гражданина.

Также установлено шесть фактов несоблюдения иностранцами требований закона о работе в этой сфере, выявлены нарушения иностранцами правил въезда и режима пребывания в стране, а также случаи незаконной трудовой деятельности.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:05 +4
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