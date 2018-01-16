В Тульской области продают киновидеопрокат, летний лагерь и склад ядохимикатов

Предлагается дополнить имеющийся перечень одиннадцатью имущественными комплексами:

недостроенные объекты (Тула, шоссе Веневское, 3-б, лит. Б). Прогнозный доход – 1 млн 583,6 тыс. рублей;

нежилое здание и земельный участок (Тула, ул. Ф. Энгельса, 66-а, лит. В1) (прогнозный доход – 190,1 тыс. рублей;

склад ядохимикатов и земельный участок (Ясногорский район, с. Богословское). Прогнозный доход – 7 млн 654,9 тыс. рублей;

магазин и земельный участок (Кимовск, ул. Советская). Прогнозный доход – 1 млн 745 тыс. рублей;

автомойка и земельный участок (Тула, ул. Максима Горького, 2-е). Прогнозный доход – 4 млн 718,4 тыс. рублей;

киновидеопрокат, 2 здания кинопроката, гараж и земельный участок (Узловая, ул. Заводская, 32). Прогнозный доход – 18 млн 173,7 тыс. рублей;

нежилое здание и земельный участок (Белев, пл. Пролетарская, 7). Прогнозный доход – 4 млн 301,1 тыс. рублей;

нежилое здание, бытовые помещения и земельный участок (Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Строительная, 28). Прогнозный доход – 1 млн 443,3 тыс. рублей;

здание центра, пищеблока с пристройкой и склад, а также земельный участок (Белев, ул. Лермонтова, 3). Прогнозный доход – 1 млн 409,6 тыс. рублей;

десяти нежилых зданий (дома летнего лагеря отдыха) и земельный участок (Алексинский район, МО Буныревское, дер. Айдарово). Прогнозный доход – 4 млн 438,8 тыс. рублей.

В целом ожидаемый доход от приватизации государственного имущества Тульской области в 2018-2020 годах – 46 млн 311,1 тыс. рублей, в том числе от приватизации земельных участков 29 млн 600,6 тыс. рублей.

Кстати, последние восемь пунктов уже выставлялись на торги в прошлом году, но покупатель на них не нашёлся. Кроме этого, ГУП ТО «Фармация» в IV квартале 2018 года ожидает перевод в акционерное общество.