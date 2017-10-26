Тульская «тёща» нарядилась к празднику

К празднику сотрудники Тульского экзотариума нарядили огромного динозавра, которого туляки прозвали «тёщей».

На Серпентину Юрьевну повесили бусы, браслет и «подарили» ей букет цветов. Эти атрибуты будут целый день украшать памятник. Это станет своеобразным поздравлением для всех тёщ.

Международный день тёщи — праздник неофициальный. В России событие начали отмечать не так давно, но гуляния проходят с шутками и колоритом. Традиционно этот день справляется в семейном кругу. Зятья выражают тещам признательность и благодарность за воспитание прекрасной дочери, за доброе отношение к ним, понимание и терпение.