Подробности убийства в Богородицке: Когда мужчину сжигали, он был еще жив

На фото подозреваемые.

Страшное событие потрясло всю Тульскую область. 24 октября в Богородицке в микрорайоне Коптевский подростки зверски расправились с 54-летним мужчиной.

Как стало известно Myslo, 16-летний и 18-летний парни пришли в гости к своему знакомому. Компания стала распивать алкоголь. На застолье позвали и бывшую сожительницу мужчины.

Между «друзьями» произошла ссора на бытовой почве. Молодые люди избили мужчину, нанесли ему не менее 5 ножевых ранений, а затем подожгли. В это время в дом пришла приглашенная женщина. Увидев страшную картину, она вызвала полицию.

Потерпевший от полученных травм скончался в больнице.



Дом, где произошло жестокое убийство.

Известно, что у подростков за плечами уже целый «букет» судимостей. 18-летний парень ранее был судим по статьям за кражу, угон, побои, нарушение неприкосновенности жилища. 16-летний подросток был судим за кражу мопеда.

Подозреваемые задержаны. Им предъявлено обвинение по ч.2 ст. 105 — «убийство, совершенное группой лиц». Решается вопрос о заключении молодых людей под стражу.