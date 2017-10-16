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Погода в Туле 17 октября: облачно, дождь, до 13 градусов тепла

Погода в Туле 17 октября: облачно, дождь, до 13 градусов тепла

Синоптики обещают западный ветер и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно с прояснениями.

Утром небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Ветер юго-западный с переходом в северо-западный – 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – до +7 градусов, днём – от +8 до +13. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
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