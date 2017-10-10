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Тульская «катюша» скоро вернется на свой постамент

Тульская «катюша» скоро вернется на свой постамент

Вопрос между администрацией города и НПО «Сплав» решен.

Боевую машину «катюша», встречавшую туляков на въезде в Пролетарский район, еще в марте 2017 года увезли в НПО «Сплав» на реставрацию к параду Победы.

По некоторым данным, возвращать ее предприятие не хотело: каждый год разбирать-собирать старую технику — дело долгое. Предполагалось, что место «катюши» должна была занять более современная и новая военная машина, а «старушку» хотели лишь выпускать на парады 9 мая, а остальное время хранить на «Сплаве». Более полугода тульские власти и руководство «Сплава» решали этот вопрос.

Как стало известно Myslo, вскоре «катюша» все же вернется на свое привычное место.

Неясность только в сроках: по мнению администрации Тулы боевую машину установят на прежнее место к празднованию героической обороны Тулы (29 октября), а по сообщению пресс-службы НПО «Сплав» – к Новому году. 

из истории вопроса

Боевая машина ЗИС-5В (модель 1944 года) с установкой залпового огня стоит на ул. Ложевой уже более 20 лет.

«Катюша» относится к категории памятных знаков и стоит на балансе города. Шефствует над ней НПО «Сплав». Именно там в 2015 году машина обрела вторую жизнь.

Два года «катюша» участвует в торжественных парадах в честь Дня Победы в Туле. Для этого ее увозят на «Сплав», устанавливают на нее двигатель и бак, готовят к самостоятельному движению. А после парада она вновь становится недвижимым законсервированным памятником.

Как увозили «катюшу» на реставрацию:

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:51 +2
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