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Туляки увидят Кубок Чемпионата мира по футболу

Туляки увидят Кубок Чемпионата мира по футболу

Главный футбольный трофей привезут в наш город 17 октября.

В Тулу привезут Кубок Чемпионата мира по футболу. Все желающие смогут сфотографироваться с трофеем 17 и 18 октября в Тульском кремле.

Доступ будет осуществляться в порядке живой очереди или по специальным бесплатным приглашениям компании Coca- Cola.

В рамках визита главного мирового футбольного трофея в Тулу гости мероприятия также смогут принять участие в развлекательной программе, подготовленной для посетителей.

 

Официальная церемония старта тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA состоялась 9 сентября на стадионе «Лужники» в Москве с участием Президента РФ Владимира Путина.

После этого легендарный трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории этого проекта. За 123 дня он преодолеет более 27 000 км и сменит 11 часовых поясов. Официальный Кубок проедет по территории, на которой живут более 40 миллионов человек, а это значит, что возможность его увидеть будет у каждого третьего россиянина.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:33 +2
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