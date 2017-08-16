В октябре в Тулу привезут Кубок чемпионата мира по футболу

17 и 18 октября в Тулу привезут Кубок чемпионата мира по футболу. Об этом на еженедельном оперативном совещании председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев доложил губернатору Алексею Дюмину.

Яковлев рассказал, что наш город стал частью тура Кубка чемпионата мира. Главный футбольный трофей установят в музейном комплексе Тульского кремля. Его презентация с участием официальных лиц пройдет 17 октября.

Каждый желающий сможет сфотографироваться с Кубком 17 и 18 октября.

Кроме того, в эти дни в Туле пройдет праздничная концертная программа. 18 октября в 19.00 состоится закрытие презентации Кубка.

Кубок сделан из чистого золота, его вес более 6 кг. Трофей представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. Такой вид кубок имеет с 1974 года. Оригинальный Кубок не передается кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен позолоченную копию.



За 123 дня Кубок преодолеет 26 000 километров по России. Он посетит 24 четыре российских города – от Калининграда до Владивостока. Официальная церемония старта тура Кубка Чемпионата мира по футболу - 2018 состоится 3 сентября 2017 года в Москве.