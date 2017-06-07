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Инсулин поступит в аптеки Суворова в течение недели
Фото со встречи с общественностью.

Инсулин поступит в аптеки Суворова в течение недели

Об этом в ходе встречи с общественностью рассказал главный врач Суворовской районной больницы.

Сегодня Суворовский район с рабочим визитом посетил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

В ходе встречи с общественностью всплыла проблема обеспечения льготными лекарствами в районе.

Сергей Кудряшов, главврач Суворовской больницы, рассказал, что за больницей закреплено около 1700 льготников.

Он отметил: проблемы с обеспечением больных диабетом есть. По его данным, у пациентов сейчас на руках запас лекарств от 2 недель до 1,5 месяцев. По благотворительной программе получены шприцы-ручки для введения инсулина и распределены между больными.

Директор департамента здравоохранения Елена Дурнова сообщила, что аукционы проведены и в течение двух недель инсулин поступит в аптеки.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:35 +1
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Люди
Андрей Третьяков
Место
Суворовский районТульская область

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